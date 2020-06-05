Наступила долгожданная пятница! Сегодня ожидается полунетеневое лунное затмение. Публикуем для читателей гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июня 2020 года.
Овен (21.03 - 20.04)
Овнов сегодня ждет спокойный день. Он подойдет для реализации планов, в том числе поездок и подготовке к ним. Если вам предложат путешествие или дорогу в принципе, то не отказывайтесь - все будет хорошо. Главное - соблюдайте все меры безопасности в пути.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцам в этот день необходимо проявить дисциплинированность и пунктуальность. Не опаздывайте на встречи, не затягивайте с ответом, отвечайте на звонки. Если вы знаете, что можете задерживаться, то лучше выйдите из дома пораньше.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Близнецам сегодня нужно быть полными решимости и даже смелости. Если перед вами стоят сложные задачи, то главное, чтобы вы сами в себя верили, а также не боялись действовать. Опыт будет полезным, а результат вас обрадует.
Рак (22.06 - 22.07)
Самокритичность - то, чего вам хватает сполна. Это отличное качество, но оно не должно перерастать в самокопание и слишком строгое отношение к себе. Позвольте себе сегодня небольшие поблажки и порадуйте чем-то вкусным.
Лев (23.07 - 23.08)
Если у вас еще сохранились вредные привычки, то самое врем начинать полностью от них отказываться. Соберите волю, вы сможете. Главное - каким замечательным будет итог. Вы будете чувствовать себя здоровее и счастливее.
Дева (24.08 - 23.09)
Сегодня Девам придется быть максимально коммуникабельными, хотя им не привыкать. В общении, дискуссии будет рождена истина. Но по возможности предпочтите перепискам личное общение или хотя бы телефонный звонок.
Весы (24.09 - 23.10)
Весам в последний будний день недели придется проявить бережливость. Покупки, которые вы запланировали, разделите пополам, а лучше откажитесь от них вовсе. Уже совсем скоро вы получите более выгодные предложения.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начинания Скорпионов завершаться успешно, если вы проявите хватку, будете целеустремленными и собранными. Если на сегодня у вас запланированы переговоры или беседа, то подготовьтесь, оперируйте цифрами и фактами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вас беспокоят какие-то бытовые или рабочие моменты, то довольно откладываться - начинайте их решать. К вашему удивлению, вопросы вы уладите быстро и без потерь. Даже удивитесь, что без надобности так долго терпели.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогов будет преследовать повышенное чувство справедливости. Если сможете сохранить такт и деликатность, то сможете получить положительный результат для себя. А вот криками и обвинениями ничего добиться не удастся.
Водолей (21.01 - 20.02)
С самого утра Водолеям придется ударно потрудиться. Но работу и дела удастся успешно завершить раньше обычного. Вас ждет отличный вечер в хорошей компании, а, если захотите, то и романтика.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Девиз Рыб на сегодня - верность. Это необязательно касается личных отношений. Речь может идти о ваших друзьях, работе и убеждениях. Не предавайте свои идеалы и мечты. Совсем скоро они могут воплотиться в жизнь.