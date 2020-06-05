Наступила долгожданная пятница! Сегодня ожидается полунетеневое лунное затмение. Публикуем для читателей гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июня 2020 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня ждет спокойный день. Он подойдет для реализации планов, в том числе поездок и подготовке к ним. Если вам предложат путешествие или дорогу в принципе, то не отказывайтесь - все будет хорошо. Главное - соблюдайте все меры безопасности в пути.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам в этот день необходимо проявить дисциплинированность и пунктуальность. Не опаздывайте на встречи, не затягивайте с ответом, отвечайте на звонки. Если вы знаете, что можете задерживаться, то лучше выйдите из дома пораньше.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня нужно быть полными решимости и даже смелости. Если перед вами стоят сложные задачи, то главное, чтобы вы сами в себя верили, а также не боялись действовать. Опыт будет полезным, а результат вас обрадует.

Рак (22.06 - 22.07)

Самокритичность - то, чего вам хватает сполна. Это отличное качество, но оно не должно перерастать в самокопание и слишком строгое отношение к себе. Позвольте себе сегодня небольшие поблажки и порадуйте чем-то вкусным.

Лев (23.07 - 23.08)

Если у вас еще сохранились вредные привычки, то самое врем начинать полностью от них отказываться. Соберите волю, вы сможете. Главное - каким замечательным будет итог. Вы будете чувствовать себя здоровее и счастливее.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам придется быть максимально коммуникабельными, хотя им не привыкать. В общении, дискуссии будет рождена истина. Но по возможности предпочтите перепискам личное общение или хотя бы телефонный звонок.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам в последний будний день недели придется проявить бережливость. Покупки, которые вы запланировали, разделите пополам, а лучше откажитесь от них вовсе. Уже совсем скоро вы получите более выгодные предложения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Начинания Скорпионов завершаться успешно, если вы проявите хватку, будете целеустремленными и собранными. Если на сегодня у вас запланированы переговоры или беседа, то подготовьтесь, оперируйте цифрами и фактами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если вас беспокоят какие-то бытовые или рабочие моменты, то довольно откладываться - начинайте их решать. К вашему удивлению, вопросы вы уладите быстро и без потерь. Даже удивитесь, что без надобности так долго терпели.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов будет преследовать повышенное чувство справедливости. Если сможете сохранить такт и деликатность, то сможете получить положительный результат для себя. А вот криками и обвинениями ничего добиться не удастся.

Водолей (21.01 - 20.02)

С самого утра Водолеям придется ударно потрудиться. Но работу и дела удастся успешно завершить раньше обычного. Вас ждет отличный вечер в хорошей компании, а, если захотите, то и романтика.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Девиз Рыб на сегодня - верность. Это необязательно касается личных отношений. Речь может идти о ваших друзьях, работе и убеждениях. Не предавайте свои идеалы и мечты. Совсем скоро они могут воплотиться в жизнь.