Минкульт определился с кандидатурой нового "шпрехенфюрера" - языковым омбудсменом. Им может стать - если утвердит Кабмин - львовский активист Святослав Литинский.

Его предшественница Татьяна Монахова уволилась из-за того, что власть не выделяла средств на ее работу.

Что касается Литинского, то он известный мовный активист, который уже долгие годы заваливает исками магазины, министров и президентов за любое сказанное по-русски слово.

Причем в последние годы он делал это, будучи в рядах порошенковской партии БПП. И даже после поражения пятого президента на выборах, нападал на Зеленского за его русскоязычные выступления.

В общем, если языковым "смотрящим" поставят Литинского, то Вятрович на посту директора Института нацпамяти покажется украинцам "ватником".

"Страна" разобралась, почему покинула свой пост омбудсмен Монахова и чего ждать от нового "шпрехенфюрера".

Что делает мовный омбудсмен

Должность мовного омбудсмена была введена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (более известного как "закон о тотально украинизации"). Его функции следующие: он должен подавать в Кабмин предложения по языковой политике, мониторить исполнение языкового закона и принятых по нему госпрограмм.

Среди прочего, мовный омбудсмен должен рассматривать жалобы на нарушение положений мовного закона и на бездействие властей, он наделен правом требовать служебного расследования и привлечения к дисциплинарной ответственности чиновников на всех уровнях властной вертикали.

В законе оговорен механизм этих жалоб. Их можно подавать как обычным, так и электронным письмом. В последнем случае допускаются даже анонимки. В ответ на анонимное обращение уполномоченный может назначить языковую экспертизу и провести "контроль за использованием государственного языка". Срок рассмотрения жалобы – 30 рабочих дней.

Одно из самых интересных прав уполномоченного по языку - составлять протоколы и штрафовать "в случаях, установленных законом" в случае нарушения языковых норм, составлять акты по контролю за использованием госязыка.

Почему ушла Монахова

Татьяна Монахова стала первым мовным омбудсменом Украины 27 ноября 2019 года. Эта должность была предусмотрена в доработанной версии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (более известен как закон о тотальной украинизации).

Монаховой 39 лет. Она уроженка Николаева, там же и жила до назначения в Киеве. Окончила местный педуниверситет по специальности "Учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы". Защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке". До переезда в столицу возглавляла кафедру журналистики николаевского университета имени Петра Могилы (с подробной биографией Монаховой можно ознакомиться здесь).

Татьяна Монахова декларировала такую позицию: украинизация не просто нужна – ее нужно проводить не только метода пряника, но и с помощью кнута. "Пряник" филолог видела в создании качественного украиноязычного продукта по типу "Океана Эльзы" или "Воплей Видоплясова". А "кнут" – в языковых квотах и штрафах.

Татьяна Монахова на своем первом брифинге в новой должности заявила, что не будет инициировать пересмотр закона "о тотальной украинизации". Этот документ, которым серьезно ущемляются права русскоязычного населения, Монаховой очень нравился.

Модный омбудсмен хотела массированно украинизировать Донбасс, решила штрафовать детские кружки на русском языке и планировала спорить с Венецианской комиссией, которая призывала Украину изменить закон о тотальной укранизации (подробно об инициативах Монаховой читайте здесь).

Затем у Татьяны Монаховой расширился метод кнута - она собралась штрафовать за русский язык судей, учителей, военных и медиков.

Со временем Монахова решила, что должна стать прогрессивным современным омбудсменом. Чтобы, в ее понимании, стать таковым она разрешила украинским писателям материться и использовать суржик.

Затем Татьяна Монахова сделала еще несколько заявлений. Например, что Украине не хватает комиков и качественного рэпа на государственном языке. И через пять месяцев после назначения, 24 апреля этого года, заявила, что уходит в отставку. 7 мая ее заявление удовлетворил Кабмин.

Причиной отставки Монахова назвала то, что из-за бездействия Кабмина и отсутствия финансирования ей не удалось создать секретариат омбудсмена. При этом правительство не платило ей зарплату.

Модный омбудсмен пожаловалась, что снимала квартиру в Киеве за свои деньги, тратя их из семейных сбережений, а на работу ездила на метро - служебный автомобиль не выделили. Монахова сказала, что обращалась за помощью в Офис президента, но ее просьбы были проигнорированы. В свою очередь президент Владимир Зеленский ни разу с ней не встретился, добавила омбудсмен. При этом она не упомянула, какие договоренности относительно зарплаты и прочих условий для нее оговаривались при трудоустройстве.

По удивительному стечению обстоятельств, прошение об отставке Татьяной Монаховой было подано за неделю до 1 мая. Именно в этот день мовный омбудсмен обязан по закону писать ежегодный отчет о своей деятельности, который в итоге должен публиковаться открытом доступе для всех граждан. Но, отталкиваясь от описанной выше пятимесячной деятельности Монаховой, можно сделать вывод, что записывать в такой отчет ей было нечего.

Судился с Зеленским из-за мовы. Кто такой Святослав Литинский

2 июня Минкульт выбрал нового кандидата в "шпрехенфюреры". Им оказался мало кому известный доселе человек по имени Святослав Литинский.

Правда, себя он в Facebook именует "Святослав Литынськый". Видимо, пытаясь потроллить русский язык. Что уже говорит о многом.

Теперь его должен утвердить Кабмин.

Судя по Facebook-странице Литинского, Монахова, которая выступала за "гомогенный монолит украинства" и призывала насаждать мову "кнутом", покажется украинцам супер-толерантной.

Святослав - мовный активист со стажем. И, как водится в таких случаях - активный сторонник Петра Порошенко, что видно по его рамкам в ФБ.

Святославу 38 лет, он из Львова. Доктор философии Львовского университета. Но это его профессия. Призвание - судиться с властью по самым разным вопросам. Он подавал заявления на правоохранителей по вопросам несоблюдения ими правил дорожного движения, а если ему отказывали - обжаловал отказ через суд.

Но больше он вступал в тяжбы культурно-идеологического характера.

В 2015 году он отсудил себе право иметь паспорт без странички на русском языке, став первым украинцем, который это сделал. Далее он пытался судиться с руководством полиции - Хатией Деканоидзе и Александром Фацевичем - за неиспользование украинского языка. С последним он судится до сих пор.

В 2018 году он подал в суд на Минздрав и потребовал от него принимать заявления о регистрации лекарств только на украинском языке. Суд он выиграл, МОЗ изменило свои правила.

Кроме перечисленных, Литинский подал более двух десятков исков на представителей сферы услуг, производства и чиновников. Например, заставил маркировать украинским языком стиральные машины, которые продавались в одной из торговых сетей Львова.

Также Высший специализированный суд по иску Литинского признал неправомерным предоставление выписок на другом языке, кроме государственного. Также судился и выиграл у банков иск по печати квитанций только на мове.

Подавал в суд даже на МВД. Он истребовал у ведомства перевод русскоязычной речи Арсена Авакова. МВД было собралось судиться, но в итоге сдалось и отозвало апелляцию. После этого "Радио свобода" назвало Литинского "Мовным суперменом".

Судился Литинский и с Hewlett-Packard за то, что на ноутбуке не было украинской маркировки. Суд выиграл. Также обращался в суд после того, как с ним поговорили по-русски в сети "Космо" и "Укрзализныце".

После его исков свои страницы перевели на украинский язык также несколько крупных интернет-магазинов. Некоторые - в досудебном порядке.

Вот список самых известных:

Алло

Бомонд

Kasta

MOYO

Антошка

Цитрус

Ів Роше

Подает Литинский не только "мовные" иски. Недавно он написал заявление в полицию на "Слуг народа" за возложение цветов ко Дню победы. Основание - они были без масок.

Это не первый его опыт атак на Зе-команду. В сентябре он подавал иск с требованием перевести для него русскоязычную часть выступления Владимира Зеленского на iForum, где президент говорил о "диджитализации". Но суд этот он проиграл.

Интересно, что Литинский бросал камни в спину уволившейся Татьяне Монаховой.

"Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова самоуволилась, так и не начав.

Молодец. Потому что с ее риторикой ей разве быть защитником рускаво мира.

А Владимир Бородянский плохой человек - назначил профнепригодное лицо, не отвечающее требованиям закона. Отсутствует опыт правозащитной деятельности", - заявлял он.

Есть еще более веские доказательства его "высоких" моральных качеств. Так, будущий омбудсмен называл русских "свино-собаками".

Но вернемся к политическому прошлому Литинского. В 2017 году он был активистом Львовской городской организации партии "БПП Солидарность" - чему есть свидетельства на официальном сайте партии. Причем на русском языке.

В следующем году его бабушку, педагога Ирину Шуль, наградил Петр Порошенко.

В августе 2019 года, когда формировался новый Кабмин, Литинский "топил" за Ульяну Супрун.

У самого Святослава достаточно своеобразный юмор. Тем, кто нарушает закон об украинизации, он обещает "Литинскую исправительную колонию".