Днепровский районный суд Киева арестовал на два месяца Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро в столице, с возможностью выйти под залог 315 тысяч 300 гривен.

Об этом "Стране" заявила адвокат обвиняемого Наталья Величенко, в среду, 3 июня.

Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июля с альтернативой внесения залога в размере 315 тысяч 300 гривен.

"Содержание под стражей сроком на два месяца", - сказала адвокат. На вопрос, будет ли она подавать апелляцию на решение суда Величенко отказалась отвечать.

Напомним, днем в понедельник, 1 июня, на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. После этого в Киеве ввели спецоперацию.

Впоследствии правоохранители задержали Виталия Ткаленко, который грозился взорвать мост. После избрания меры пресечения он отправится на обследование в психиатрическую клинику

"Страна" вела онлайн-трансляцию из зала заседания суда. Подробнее почитать можно здесь.