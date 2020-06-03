Въехавший в толпу протестующих 31 мая в Миннеаполисе 35-летний Богдан Вечирко является гражданином США.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США, передает "Укринформ".

"По данным, которые украинские консулы получили от официальных правоохранительных органов штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов", – сообщили дипломаты.

Уточняется, что в посольстве проверяют информацию о его возможном украинском происхождении.

Ранее в Генштабе ВСУ опровергли информацию, которую распространяли российские СМИ о том, что Вечирко служил в ВСУ и был участником антитеррористической операции на Донбассе.

Выяснилось, что в ВСУ действительно служил Богдан Вечирко. Это полный тезка и однофамилец водителя из Миннесоты. Сестра Вечирко из Украины сообщила журналистам, что ее брат не причастен к событиям в Миннеаполисе, сейчас находится в Украине и никогда не посещал США.

Как сообщил изданию Star Tribune его родственник Арт Логинов, водитель Вечирко приехал из России в США в четырехлетнем возрасте. По его словам Вечирко является "хорошим, дружелюбным парнем". Его жена Людмила Вечирко сейчас на восьмом месяце беременности. Она записала видеообращение в Facebook, в котором попросила помочь их семье, поскольку митингующие украли кошелек ее мужа.

Напомним, Вечирко находился за рулем цистерны, которая вечером 31 мая на шоссе в Миннеаполисе въехала в толпу протестующих против расизма и произвола полиции. Никто из участников акции не пострадал. Они окружили грузовик и избили водителя.

Позже "Голос Америки" со ссылкой на свидетелей сообщил, что водитель сигналил, но не тормозил, когда его грузовик приближался к толпе. Вечирко задержали, а 2 июня отпустили без предъявления обвинений. Расследование инцидента продолжается. По предварительным данным, Вечирко въехал в толпу ненамеренно. Он оказался на перекрытой митингующими дороге, так как успел попасть на магистраль до ее закрытия. Глава департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон считает, что, увидев толпу, водитель "запаниковал и просто продолжал двигаться вперед".

Также мы писали, что под посольством США в Киеве прошел митинг в поддержку украинца, направившего грузовик в толпу в Миннеаполисе.