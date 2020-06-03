Виталий Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в Киеве, рассказал на суде подробности своего задержания.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда в среду, 3 июня.

"Я полицейским, которые меня задерживали, сказал, что это не бомба, а муляж. Нажал несколько раз кнопку, чтобы показать им, что это не бомба. После этого я потянулся к баллону, в котором был песок, чтобы показать, что это песок и в этот момент меня схватила полицейская собака",- рассказал обвиняемый.

Судья попросила Ткаленко прокомментировать ходатайство прокуратуры касательно содержания его под стражей.

"Если меня посадят в СИЗО, я с собой что-то сделаю, я сидеть не буду. Пусть меня лечат или отпускают. Куда я убегу, я дурачок. Я могу убежать только на тот свет", - заявил Ткаленко в суде.

После заявления Ткаленко судья вышла в совещательную комнату.

Сегодня в Днепровском суде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения Виталию Ткаленко, который угрожал взорвать столичный мост Метро. Ранее Ткаленко рассказал о болезни центральной нервной системы, которую ему диагностировали несколько месяцев назад и о суицидальных мыслях.

Напомним, 1 июня в полицию поступил звонок о минировании моста Метро в Киеве. К месту прибыли сотрудники полиции, которые провели спецоперацию. В результате был задержан "минер", которым оказался Ткаленко. Взрывчатку у него не нашли.