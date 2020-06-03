В рамках смягчения карантина в Украине на заседании Кабмина приняли решение разрешить при осуществлении пассажирских перевозок помещать в салоны легковых авто до пяти человек, включая водителя.

Предложение внес министр инфраструктуры Владислав Криклий и оно было учтено при согласовании дальнейших ослаблений карантина, передают "Украинские новости".

"Предлагаю внести также изменения и абзац 2 подпункта 7 пункта 3 (постановления № 392) выложить в такой редакции: (разрешить перевозки) легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до 5 лиц (без учета лиц возрастом до 14 лет)", - сказал Криклий.

Эту правку утвердил премьер-министр Денис Шмыгаль и уточнил, что она не касается перевозок членов семей в количестве более 5 лиц.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин разрешил полноценную работу ресторанов с 5 июня.

Также мы сообщали, что в Украину 5 июня вернутся авиаперевозки.