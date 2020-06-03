Аукционный дом Sotheby's с 26 мая по 2 июня впервые провел "русские торги" в онлайн-формате. Самым дорогим лотом на них стала картина художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив". Ее продали за 2,3 млн фунтов стерлингов (около 2,9 млн долларов) - в два раза дороже оценочной стоимости.

Об этом свидетельствует информация на сайте аукционного дома.

Оценочная стоимость этого полотна Айвазовского составила 800 тысяч - 1,2 млн фунтов стерлингов. Еще одна картина художника, "Проходящий корабль лунной ночью", ушла с молотка за 435 тысяч фунтов стерлингов, что значительно превысило ее оценку (150-200 тысяч фунтов стерлингов).

На торгах не удалось реализовать картину Алексея Саврасова "Вид Москвы" (350-550 тысяч фунтов стерлингов) и работу Константина Маковского - портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской (180-250 тысяч фунтов стерлингов).

Напомним, в прошлом году в Крыму на затонувшем пароходе нашли картины Айвазовского, но не смогли их достать.