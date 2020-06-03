В отказавшейся от коронавирусного карантина Швеции заявили, что все-таки нужно было применить более жесткую стратегию в борьбе с пандемией, чтобы избежать большого количества летальных исходов от Covid-19.

Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio в среду, 3 июня.

"Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир", - сказал он.

По его словам, Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами, так как в стране произошло слишком много преждевременных смертей, и это можно было предотвратить.

"Был способ помешать этому", - добавил эксперт.

В то же время Тегнелл считает неправильным вводить все меры сразу, как это сделали другие страны, так как это не позволяет понять, какие из них были эффективны, а какие бесполезны.

"Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью", - подытожил эпидемиолог.

Стоит отметить, что власти Норвегии признали полную бесполезность карантина. По мнению директора Норвежского института общественного здравоохранения Камиллы Столтенберг, можно было оставить границы открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение Covid-19.