Житель Вишневого Виталий Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в Киеве, в ходе судебного заседания 3 июня заявил, что сам сдался полиции. Также он рассказал о болезни центральной нервной системы, которую ему диагностировали несколько месяцев назад.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В зале заседаний, где Ткаленко 3 июня избирают меру пресечения, нет журналистов, там разрешили только установить камеры. Подозреваемый заявляет, что не понимает, что именно ему инкриминируют, а также - что сдался полиции сам.

"Они написали, что задержали меня, это не так. Я сам сдался, если бы я хотел я бы еще два часа мог там стоять",- заявил мужчина.

Также Ткаленко сообщил, что у него болезнь центральной нервной системы. Об этом диагнозе он узнал несколько месяцев назад.

"С тех пор, как мне поставили диагноз, я хочу покончить жизнь самоубийством", - сказал Ткаленко во время заседания.

Напомним, 1 июня на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. На месте работали сотни правоохранителей, которые провели спецоперацию. В результате полиция отчиталась о задержании "минера", им оказался Ткаленко. При себе у него был муляж взрывного устройства.

Также мы писали, что перед заседанием по избранию меры пресечения "минер" моста Метро в Киеве эмоционально раскритиковал социальные службы.