Бельгийский театр рекламирует новый сезон драками в Раде

Бельгийский Королевский оперный театр Ла Монне использует в рекламе своего нового сезона фотографии и видео потасовок народных депутатов в Верховной Раде Украины. 

Соответствующие материалы размещены на сайте театра. 

Так, в центре Брюсселя развесили в большом количестве плакаты нового сезона 2020—2021 в Ла Монне, на которых дерутся депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко с членами КПУ летом 2014 года. На рекламных изображения также указана подпись - Once Upon Now ("Однажды сейчас").

Плакаты в Брюсселе с дерущимися депутатам. Фото: thebabel.com.ua

Кроме того, для своих промо-роликов театр использовал видео драк в украинском парламенте. На видео присутствует "вынесение" тогдашнего премьера Арсения Яценюка в декабре 2015 года депутатом от БПП Олегом Барной, а также забрасывание яйцами спикера Владимира Литвина в 2010 году. 

На сайте бельгийского театра в одной из афиш сезона использована еще одна фотография, сделанная в ВРУ. 

Афиша сезона. Фото: lamonnaie.be/fr

В театре также указал пояснение к своей кампании, отметив, что человечество вступило в новое десятилетие, которые может ознаменоваться политической и социальной нестабильностью в мире. 

"Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом", — говорится в аннотации к сезону.

Напомним, в начале мая в парламенте Армении депутаты пошли стенка на стенку.

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