В Днепропетровской области под Никополем злоумышленник попытался напасть с гранатой на полицейских, которые охраняли мост, рухнувший в залив Каховского водохранилища во время пресс-конференции Зеленского.

К полицейским, которые несли службу по охране аварийного Алексеевского моста подошел нетрезвый мужчина, достал из кармана предмет, похожий га гранату "Ф-1" и угрожал ее взорвать. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Полицейским удалось обезвредить злоумышленника и изъять у него боеприпас. По данному факту следователи Никопольского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Также, во время следственных действий установлено, что злоумышленник в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее "Страна" писала о том, что под Никополем не удалось запустить понтонную переправу вместо моста, рухнувшего во время пресс-конференции Зе.

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