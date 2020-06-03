В воскресенье, 7 июня, в Украине ожидается значительное улучшение погодных условий. В этот день наша страна станет одной из самых теплых в Европе.

Об этом народный синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Пока прогноз на завтра еще варится, вам для любования - карта прогноза температуры воздуха на Троицу, на 7-е июня. Украина - одна из самых теплых в Европе", - написала синоптик.

Так, 7 июня, по всей территории Украины будет тепло. В восточных регионах температура воздуха прогреется до +27 градусов. Температура на западе страны до +21...+24. Теплее всего будет на юге Украины:+29 градусов.

В Киеве в этот день ожидается потепление до +24 градусов, в центральных регионах до +25...+27.

Напомним, по прогнозу от Укргидрометцентра, сегодня, 3 июня, по всей Украине пройдут дожди с грозами

Ранее мы писали о том, что синоптик прогнозирует потеплеение в стране только к концу недели.