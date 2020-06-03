Бывший нардеп от "Батькивщины" Виталий Немилостивый может стать вице-премьер-министром по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике (ОПК).

Об этом в среду, 3 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передает "Интерфакс-Украина".

"На базе Совета национальной безопасности Украины я поручил на прошлой неделе. Сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я также войду. Будут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК - у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. Должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", - сказал президент.

Также Зеленский призвал предпринимателей предложить кандидатуры на эту должность. Когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012-2014 гг.) от "Батькивщины" Виталия Немилостивого, глава государства заявил, что ему уже предложили эту кандидатуру и он с ним встречался.

"Он (Немилостивый - Ред.) – одна из кандидатур, которые мы видим", - отметил президент.

Напомним, что ранее о создании министерства ОПК заявили в СНБО.

Также мы писали, что Кабмин создал министерство энергетики и министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Ранее они были составляющими единого ведомства.