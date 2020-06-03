Кресло уполномоченного по защите госязыка после увольнения с должности Татьяны Монаховой может занять львовский активист Святослав Литинский. Его кандидатуру выбрали в Минкульте, теперь ее должен утвердить Кабмин.

Об этом со ссылкой на данные Министерства культуры и информационной политики пишет Deutsche Welle.

Святослав Литинский является общественным деятелем, соавтором инициативы "Мова об'єднує", в которой обсуждается план действий по выполнению закона о тотальной украинизации.

Сообщается, что Литинский стал первым гражданином Украины, которому выдали внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

Кроме того, он является инициатором судебных дел относительно использования украинского языка. Например, в сентябре прошлого года он проиграл суд, в котором требовал предоставить украинский перевод выступления Зеленского.

А в 2016 году Святослав Литинский судился с Хатией Деканоидзе из-за разговоров на русском языке.