За последний месяц в Украине выросла смертность от коронавируса. По данным Центра общественного здоровья, рост составил 0,5%.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил +3,5%", - говорится в сообщении.

На конец апреля в Украине было 10 406 случаев коронавируса, 261 из них - летальный. А на данный момент заболевших выявлено уже 24 823 и 735 умерших. Только за минувшие сутки выявили 483 инфицированных, 362 человека выздоровели, 8 - умерли.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин разрешил возобновить полноценную работу украинским кафе и ресторанам с 5 июня.

Также мы сообщали, что Минздрав опубликовал правила безопасного использования общественного транспорта на карантине.