Народный депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал огромный выиграш в лотерею. Так в его декларации указана сумма в размере 900 тыс. гривен, полученных от азартной игры.

Документ опубликован на сайте Нацагенства по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Кроме того, Павлюк внес в декларацию квартиру в Киеве на 60 м², три земельных участка в Киевской области, на 20 тыс. м² каждый, автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска и Mercedes-Benz G-класса 2013 года выпуска.

На должности депутата, Павлюк заработал 162 тыс. гривен в виде зарплаты, а также 32 тыс. гривен как материальное благо по оплате расходов на участие в обучении от партии "Слуга Народа". Отметим, что ранее нардеп работал военным прокурором Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.

Кроме крупного лотерейного выигрыша, Павлюк указал и огромную сумму, которую хранит наличными - 7,9 млн гривен. Правда, исходя из всех доходов и расходов, указанных в декларации, точно не ясно, откуда взялись такие деньги.

Скриншоты из декларации Павлюка. public.nazk.gov.ua

Напомним, что ранее крупную сумму от выигрыша в лото декларировал экс-нардеп Олег Ляшко. Так, 2017 году он получил более полумиллиона гривен. Позже удачу Ляшко захотели проверить в НАПК.

Также "Страна" писала о том, как НАБУ расследует "лотерейное" дело Ляшко.