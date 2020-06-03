Юрист и экс-судья Денис Маслов займет место в Верховной Раде после назначения члена парламентской фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики.

Об этом со ссылкой на председателя фракции Давида Арахамию сообщает "Интерфакс", в среду, 3 июня.

"Это господин Маслов: опытный юрист и поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но я думаю, что это достойная замена", - сказал Арахамия.

Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения "ЛОУАТЕК". Директор ООО "Авин Трейд". Учредитель ООО "Юридическая фирма" Форца ". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины. Делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области. Член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского районного суда города Камчатское Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им.О.Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Напомним, Александр Ткаченко станет новым министром культуры. Сегодня, 3 июня, Кабмин официально внес в Раду проект постановления о его назначении.