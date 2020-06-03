В пятницу, 5 июня, у зданий Верховной Рады и Кабинета министров пройдут сразу две акции протеста, участники которых планируют требовать отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Утром митинговать будут радикалы, а во второй половине дня - представители ЛГБТ-сообщества и правозащитных организаций.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная организаторами акций протеста в Facebook.

Так, движение за отставку главы МВД "Прочь Авакова" запланировало митинг на 09:00, место сбора - у здания Верховной Рады. Участники протеста планируют требовать отставки министра в то время, когда он будет выступать во время часа вопросов к правительству.

"Последние события показывают, что ненаказанное зло не только растет, но и убивает, становясь все более опасным. Ведь события в Кагарлыке и Броварах - лишь вершина айсберга. Мы придем, чтобы показать, что нам не безразлично. Что мы не забыли ни убийство ребенка, ни изнасилование, ни нападений, ни посадок невинных, ни других злоупотреблений, которые доводят людей до отчаяния. Не забыли и не намерены прощать", - сказано в анонсе мероприятия.

А уже в 14:00 у здания Кабмина начнется акция "Против полицейского произвола в Украине". Ее организаторы - КиевПрайд (ежегодно проводит ЛГБТ "Марш Равенства" в Киеве) совместно с Центром Гражданских Свобод и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

"Мы ценим наше сотрудничество с полицией и благодарны за открытую коммуникацию. Однако, как граждане своего государства, мы хотим видеть Украину правовой и безопасной страной для каждого и каждой без исключения: женщин, детей, людей различной сексуальной и гендерной идентичности, разного этноса, расы и религиозных убеждений. Всему этому не дает сбыться системный произвол, безнаказанность и коррумпированность полиции в Украине", - заявляют организаторы.

Они призывают желающих собираться мирно и без оружия, а во время акции протеста держать социальную дистанцию и быть в масках. Также организаторы предлагают подготовить плакаты, транспаранты и речи, высказаться можно будет во время открытого микрофона.

Напомним, на заседании 2 июня нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку. Позже стало известно, что депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Также мы разбирались, будет ли Рада голосовать за отставку главы МВД Авакова.