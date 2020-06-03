Завтра Верховная Рада может проголосовать за кандидатуры на пост министров образования и науки, культуры и информационной политики, защиты окружающей среды, а также вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом в среду, 3 июня, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга.

"Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет 4 новых министра: министр защиты окружающей среды, министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Где-то 4, возможно 3 человека, которые будут проголосованы. Если успеем, то это будет завтра", - заявил Арахамия.

Слова Арахамии о голосовании Рады по министрам - с 02:13. Видео: ZIK

Напомним, что сегодня Кабинет министров официально внес в Раду проекты постановлений о назначении Романа Абрамовского министром окружающей среды, Александра Ткаченко министром культуры и Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам евроинтеграции.

Ранее мы писали, что в парламентской фракции "Слуга народа" не рассматривают возможность отставки Кабмина Дениса Шмыгаля из-за эпидемии нового коронавируса и экономического кризиса.