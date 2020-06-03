Украинский президент Владимир Зеленский в честь Международного дня вышиванки отправил подарки лидерам других государств. На это из бюджета страны было выделено 28,8 тысячи гривен (1077 долларов - Ред.).

Об этом сообщили в Офисе президента на запрос "24 канала".

Традиционные украинские рубашки с орнаментом закупили в Решетиловской мастерской художественных промыслов "Соломия". На их сайте стоимость одной мужской вышиванки варьируется от 1350 до шести тысяч гривен.

В пресс-службе президента сообщили, что подарки получили лидеры Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран. Кроме того, в отправке рубашек принимала участие и супруга президента Елена Зеленская, которая получила их бесплатно от бренда Etnodim.

Напомним, Международный день вышиванки отмечается 21 мая. В этом году Владимир Зеленский с женой поздравили украинцев снимком в традиционных рубашках, после чего порохоботы атаковали модный бренд за фото Зеленского. Как в Украине отметили день вышиванки.