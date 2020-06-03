В конце мая киевская студия Starni Games выпустила новую стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg. Игроки должны командовать немецкими войсками и в ходе одной из миссий - попытаться захватить Москву. В случае победы по сюжету после этого Гитлер проводит военный парад на Красной площади.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также российские СМИ обвинили украинских разработчиков в пропаганде нацизма.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны. И доступна тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Потому что, конечно, эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что в отношении игры будут приняты меры "по линии компетентных ведомств".

Отметим, что всего в игре 20 операций: 16 исторических сражений и 4 - из альтернативной истории. Некоторые из битв могут закончиться не так, как в реальности.

"Мы ни в коем случае не пытаемся пропагандировать или прославлять нацистскую идеологию и безоговорочно осуждаем военные преступления, совершенные Третьим Рейхом. В игре есть элементы альтернативной истории: в случае проигрыша игрока показывается видеоролик, в котором советские танки берут Рейхстаг, в случае же его победы в одной из миссий германские войска захватывают Москву. Победив в битве за Москву вы действительно можете увидеть эпизод из альтернативной истории - парад немецких войск на Красной площади", - сообщил глава студии Starni Games Игорь Тимошенко в комментарии ITC.ua.

Кроме того, он уточнил, что игра была полностью денацифицирована: все символы и изображения, запрещенные законодательством были заменены другими символами.

Напомним, в январе 2020 года в Раду подали законопроект о запрете героизации нацистов и символики СС.