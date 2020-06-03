Каждый год 19 июня в Украине теперь будут отмечать День фермера. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров, одобрив проект указа президента Владимира Зеленского об установлении в профессионального праздника - Дня фермера.

В пояснительной записке говорится, что 19 июня 2003 года в Украине был принят закон о фермерском хозяйстве.

Также в документе отмечается, что сегодня в стране зарегистрировано 47 тысяч субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство", что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Ранее "Страна" писала о том, что потерявший урожай из-за засухи фермер покончил с собой в Одесской области.

Также мы сообщали, что в Ровенской области фермер собрал 40 тонн сои, после чего его ограбили люди в балаклавах.