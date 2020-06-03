В Киеве скоро начнется суд по избранию меры пресечения для 32-летнего жителя Вишнёвого Виталия Ткаленко, который 1 июня "заминировал" мост Метро в столице. Перед заседанием мужчина очень эмоционально выступал и критиковал социальные службы, периодически переходя на нецензурную лексику.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

"Я фотки давал, как я жил в детстве? Покажите, как люди живут, как социальные службы смотрят, как они приходят в бомжатник. Посмотрели, там чесотки, воши.. Все нормально, с@ки и пошли. А потом они у меня квартиру отжали за кусок хлеба.... Я не бухал, не курил, ничего не делал, голыми руками все заработал.. А они, с@ки, обманули меня. Ну как тут можно жить?", - сказал Ткаленко.

Наш корреспондент сообщил, что в зал, где должны транслировать заседание допустили только пять человек, несмотря на то, что желающих журналистов очень много. Для остальных СМИ должны сделать онлайн-трансляцию в другом зале, но пока ее не удается настроить.

Напомним, днем в понедельник, 1 июня, на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. После этого в Киеве ввели спецоперацию.

"Страна" в режиме онлайн следила за происходящим днем 1 июня на мосту Метро в Киеве.