Карантин в Украине будет в очередной раз ослаблен. Уже в ближайшую пятницу возобновится полноценная работа заведений общепита. Также с 5 июня люди старше 60 лет смогут выходить из дома. А уже 15 июня возобновится международное авиасообщение.

Эти изменения закреплены в постановлении №392, принятом Кабинетом министров на очередном заседании в среду, 3 июня.

Так, решением правительства разрешается:

с 5 июня - работа заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер

с 5 июня - лица старше 60 лет могут не соблюдать обязательства по самоизоляции

проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м²

проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Также возобновляется авиационное сообщение:

При этом Кабмин постановил, что перевозка пассажиров легковыми автомобилями разрешена в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

"Также предлагается предусмотреть что в случае несоответствия эпидситуации в регионе признакам для послабления противоэпидемических мер на протяжении трех дней подряд, региональная комиссия про техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мер исходя из оценки поточной эпидситуации в регионе", - заявил во время заседания министр здравоохранения Максим Степанов. Это предложение чиновники также поддержали.

Напомним, ранее глава Минздрава утверждал, что полноценная работа ресторанов и кафе будет возможна не раньше 10 июня.

Ранее мы публиковали список стран, с которыми Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня.