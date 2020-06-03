Кабмин разрешил полноценную работу ресторанов с 5 июня
Кабмин разрешил возобновить полноценную работу украинским кафе и ресторанам с 5 июня. Такое решение правительство поддержало в среду, 3 июня.
Так, уже на этой неделе заведения общепита смогут заработать в полную силу (то есть, принимать посетителей не только на летних площадках).
При этом указано несколько условий для работы кафе и ресторанов в условиях адаптивного карантина:
- расстояние не менее 1,5 метров между местами для сидения и между столами,
- размещение не более 4 человек за каждым столом,
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (в частности защиты лица, глаз, рук),
- использование посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.
Напомним, ранее полноценную работу украинских кафе и ресторанов собирались возобновить 10 июня.
Также мы писали о том, как 2 июня рестораторы у здания Кабмина требовали позволить им работать.