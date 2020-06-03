В Украине рестораны и кафе смогут заработать в полную силу с 5 июня. Фото: Piqsels

Кабмин разрешил возобновить полноценную работу украинским кафе и ресторанам с 5 июня. Такое решение правительство поддержало в среду, 3 июня. 

Так, уже на этой неделе заведения общепита смогут заработать в полную силу (то есть, принимать посетителей не только на летних площадках).

При этом указано несколько условий для работы кафе и ресторанов в условиях адаптивного карантина:

  • расстояние не менее 1,5 метров между местами для сидения и между столами,
  • размещение не более 4 человек за каждым столом,
  • обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (в частности защиты лица, глаз, рук),
  • использование посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Кабмин разрешил ресторанам возобновить работу

Напомним, ранее полноценную работу украинских кафе и ресторанов собирались возобновить 10 июня.

Также мы писали о том, как 2 июня рестораторы у здания Кабмина требовали позволить им работать.

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