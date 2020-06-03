Кабмин разрешил возобновить полноценную работу украинским кафе и ресторанам с 5 июня. Такое решение правительство поддержало в среду, 3 июня.

Так, уже на этой неделе заведения общепита смогут заработать в полную силу (то есть, принимать посетителей не только на летних площадках).

При этом указано несколько условий для работы кафе и ресторанов в условиях адаптивного карантина:

расстояние не менее 1,5 метров между местами для сидения и между столами,

размещение не более 4 человек за каждым столом,

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (в частности защиты лица, глаз, рук),

использование посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Напомним, ранее полноценную работу украинских кафе и ресторанов собирались возобновить 10 июня.

Также мы писали о том, как 2 июня рестораторы у здания Кабмина требовали позволить им работать.