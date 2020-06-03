В Славянске Донецкой области, где вчера, 2 июня, власти усилили карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, сегодня зафиксировали новую вспышку среди работников одного предприятия.

Об этом сообщает городской голова Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Проблемы с Covid-19 в Славянске только начинаются. Сегодня ситуация гораздо хуже, чем месяц назад. Мы имеем вспышку инфекции среди работников одного из предприятий. Пострадали также члены их семей", - написал он.

По его словам, за сутки госпитализировали шесть человек, один з них - в очень тяжелом состоянии. Также он добавил, что в предыдущие сутки в инфекционном отделении от коронавируса умер мужчина.

Кроме того, Лях сообщил, что эпидемиологи, полиция и СБУ делают все возможное для выявления контактных лиц заболевших.

"При этом вызывают сомнения списки работников, который представило руководство пострадавшего предприятия. Есть причины думать, что они неполные", - добавил мэр Славянска.

Он отметил, что в такой непростой для города ситуации власти пока не могут открывать детские сады, несмотря на то, что 19 из них уже готовы к работе. Комиссия повторно рассмотрит вопрос о возобновлении учебного процесса у дошкольников 10 июня.

"Вчера я сказал журналистам о проблемах с санитарным режимом на рынке. Это подействовало. Уже сегодня контроль там усилился. Нарушений явно меньше. И вообще, надеть маску гораздо проще, чем возмущаться в соцсетях. И безопаснее для здоровья. Никто не ставить цель закрыть рынки. Просто нужно соблюдать нормы безопасности. Вирус убивает!!!!" - подытожил Лях.

Напомним, по данным на 3 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 823 человек. За сутки в стране зафиксировали 483 новых пациентов, что на 155 человек больше, чем в предыдущий день.

Также сегодня мы сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о стабилизации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Украине.