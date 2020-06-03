Европейский союз выделил 145 тысяч евро на исследование о возможности присоединения греко-католиков к Православной церкви Украины.

Об этом идет речь в пресс-релизе организации "Институт внешнеполитических исследований", которая и получила эти средства. Причем данный проект осуществляется при поддержке Вселенского Патриархата, которому фактически подчиняется ПЦУ (греко-католики, как известно, находятся "в юрисдикции" Папы Римского).

"В рамках сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций при поддержке Вселенского Патриархата принято решение о выделении нам исследовательского гранта в сумме 145 тысяч евро за счет средств ЕС для программы международной платформы Global Exchange on Religion in Society", - сказано в пресс-релизе.

Разберемся, какой проект и зачем решил профинасировать ЕС.

"Под руководством Вселенского патриархата"

Название проекта сформулировано так: "Изучение общественного мнения граждан и обеспечения наиболее эффективных путей присоединения украинской и русинской греко-католических церквей к Православной церкви Украины".

Цель проекта: "достижения взаимопонимания иерархов и паствы в процессе экуменического объединения ПЦУ, УГКЦ и РГКЦ, в том числе добровольной передачи приходов и имущества под контроль Поместной церкви Украины, а также создание дорожной карты использования украинского опыта для экуменического воссоединения православных и греко-католических церквей византийского обряда под руководством Вселенского Патриархата".

Другими словами исследоваться будет не просто возможность объединение церквей, а, по сути, поглощения греко-католиков Православной церковью Украины с подчинением Вселенскому Патриархату. То есть, предлагается исследовать возможность "отрыва" греко-католиков от Папы Римского.

Греко-католики + ПЦУ = ?

Слухи о возможном объединении греко-католиков и ПЦУ ходят уже больше года. Разговоры об этом начались почти сразу после появления новой церкви на свет. Точнее - через три дня после получения ею Томоса об автокефалии.

Инициировал тему глава УГКЦ Святослав Шевчук. Он заявил, что обе церкви должны установить евхаристическое общение (то есть, вместе причащаться) и в конце-концов прийти к "будущему патриархату объединенной Киевской церкви".

Патриархат - это, конечно, совсем не то, что предлагаемое выше объединение под Константинопольскую церковь. Это целиком самостоятельная церковь. Да и были определенные сомнения, что подчиняющаяся Ватикану и достаточно многочисленная УГКЦ внезапно перейдет под юрисдикцию полу-признанной в православном мире и еще не оперившейся ПЦУ.

Однако, с Ватиканом у греко-католиков Украины не все так гладко. В последние годы Папа Римский устроил в глазах униатов настоящую "зраду": встречался с главой РПЦ Кириллом и президентом РФ Владимиром Путиным. Также Франциск постоянно требует закончить войну на Донбассе.

Все это вызвало недоумение у многих греко-католиков. И привело к разговорам о том, что Варфоломей, который наоборот вступил в конфронтацию с Москвой, когда даровал Украине Томос, может быть более предпочтительным руководителем (подробнее об этой ситуации можно прочитать здесь).

При этом очевидно, что такой переход, если он будет проходить без согласования с Папой Римским, создаст угрозу раскола внутри самой УГКЦ. И пока выглядит маловероятным, чтобы Ватикан согласился передать греко-католиков "под Варфоломея".