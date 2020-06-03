Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили следствие по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО и соратника Порошенко Олега Гладковского, которого подозревают в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

По делу, кроме Гладковского, также проходят экс-заместитель министра обороны и директор департамента Министерства обороны. Их подозревают в злоупотреблениях при поставке военных грузовиков для Вооруженных сил. По данным следствия, Гладковский использовал служебное положение, включив продукцию своей автомобильной компании Богдан Моторс в государственный оборонный заказ.

При этом грузовики повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) были закуплены министерством обороны по завышенным ценам. Ущерб государству оценивается в 17,44 млн грн. Более того, по данным следствия, закупленные машины не соответствовали требованиям, согласно которым не менее 60% деталей должны производиться в Украине. Корпорация "Богдан" при получении заказа обязалась довести локализацию до 60% в течение трех лет, но не сделала этого.

Также Олега Гладковского также подозревают в декларировании недостоверных данных: он не внес в декларацию доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева на общую сумму более $160 тыс.

Напомним, в апреле Олега Гладковского обязали до начала июня жить без загранпаспорта и прибывать к прокурору по первому требованию.

Также мы писали, что ГБР открыло дело против НАБУ из-за расследования дела Гладковского-Свинарчука.