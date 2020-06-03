В селе под Одессой местная жительница четыре месяца скрывала факт смерти своей 82-летней матери и прятала ее тело для того, чтобы продолжать получать ее пенсию. Это могло бы продолжаться и дальше, если бы внучка скончавшейся старушки случайно не обнаружила ее тело в доме своей матери. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

Уточняется, что шокированная находкой внучка сразу сообщила о ней в полицию.

"Выяснилось, что женщина, которая много лет болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад. В течение всего этого времени ее 60-летняя дочь делала вид, что ничего не произошло, ради пенсии, которую получала вместо умершей. Сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть более шести тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что дочь умершей не просто прятала тело, но и периодически посыпала солью, чтобы не разлагалось.

Против злоумышленницы открыли два уголовных производства - по фактам мошенничества и надругательства над телом. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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