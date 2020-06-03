С рассмотрения Кабинетом министров Украины сняли изменения в закон о люстрации, которые готовились после решения ЕСПЧ, признавшего этот закон нарушающим права граждан.

Об этом в среду, 3 июня, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

"В интересные времена живем. С рассмотрения Кабмина сняли изменения в закон о люстрации", - написал он.

Изменения в закон о люстрации включали в себя такие пункты:

создание Комиссии по очистке власти, которая проводит проверку и может принять решение об отсутствии оснований запрещать определенному лицу занимать должности;

также под люстрацию больше бы не подпадали руководители КПСС, КПУ, других компартий союзных республик бывшего СССР, а также руководителей ЦК ЛКСМУ (комсомол).

"К счастью, это даже для Кабмина Зеленского-Шмыгаля слишком", - добавил Гончаренко.

Напомним, после того, как Европейский суд по правам человека принял решение в пользу люстрированных чиновников, в Киеве решили все же изменить закон об очищении власти. "Страна" подробно писала об этих изменениях в своем материале.

Тем временем суды начали восстанавливать люстрированных прокуроров, начисляя им миллионные компенсации.