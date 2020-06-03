Кабмин предложил Раде назначить двух новых министров.

На пост главы Минкульта идет нынешний руководитель гуманитарного комитета Рады Александр Ткаченко. А министром защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагается назначить Романа Абрамовского.

О Ткаченко "Страна" недавно рассказывала в материале "Менеджер Коломойского, побратим Бородянского".

Абрамовский - куда менее известная фигура. При этом должность, на которую его выдвигают, весьма "хлебная". Разберемся, что известно о кандидате.

Бизнесмен

Роман Абрамовский - совладелец крупного бизнеса в "зеленой энергетике", бизнес-партнер учредителей Индустриального союза Донбасса (ИСД). В частности, Виталия Гайдука.

С 2008 по 2012 год был топ-менеджером в его строительной компании ОАО "Укрстальконструкция".

Был первым заместителем главы правления киевского завода "Металлист".

Абрамовский также был заместителем директора ООО "Риола Модуль" (он работал там в 2012-2013 и 2014-2015 годах). Позже эта компания попала в скандал, связанный с достройкой больницы Охматдет. Она получила подряд на 1,3 млрд, причем, были подозрения, что бюджет раздули на четверть специально под эту компанию.

При этом обнаружилось, что уставной капитал "Риола Модуль" на то время был копеечным. Главным бенефициаром компании числился ее директор Владимир Духович. Ранее он работал в компании "Укстальмонтаж", которая также входила в орбиту Виталия Гайдука.

На данный момент, судя по декларации, Абрамовский и его семья владеют рядом компаний:

37% компании Корнел Украина (строительство),

25% ООО "Украинский морський альянс" (рыболовецкий бизнес), зарегистрирована в Донецке

100% - компаний "Трескон" и "Інтоні" (продажа электроэнергии, строительство),

50% в ООО "Кам'янка Солар" (производство электроэнергии).

Как видим, к экологии Абрамовский имеет достаточно опосредованное отношение - разве что своим участием в "зеленой" энергетике.

В политике

В 2013-2014 годах Абрамовский был штатным помощником нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - бывшего главы Буденновского района Донецка.

После появления "ДНР" Бобков перешел на сторону "республики" и даже воевал командиром роты бригады сепаратистов "Пятнашка".

Но это не помешало его бывшему помощнику делать карьеру после Майдана в Украине. В 2015 году Абрамовский несколько месяцев - с февраля по октябрь - был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По сути замом вице-премьера Геннадия Зубко.

Работу он потерял, как говорят, после конфликта с главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Максимом Мартынюком, который имел хорошие связи с премьером Арсением Яценюком.

Видимо, в рамках того же конфликта активисты из общественного совета при Минрегионе обвиняли Абрамовского в связях с "ДНР". Что он якобы контролирует находящийся в "республике" Донецкий завод коксохимоборудования.

С 2019 года занимает должность замминистра энергетики и защиты окружающей среды в кабмине Алексея Гончарука.

Теперь, как видим, у Абрамовского новый карьерный взлет. В чем его причина?

По данным "Страны", упомянутый выше Виталий Гайдук дружен с первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром. По данным "Страны", в свое время именно Гайдук пролоббировал Алексея Данилова на должность секретаря СНБО. И, как видим, продолжает поставлять руководящие кадры для Зе-команды.

Семья и декларация

Супруга - Светлана Юрченко, на которую записана часть бизнеса. В декларации также указан сын Александр (видимо, несовершеннолетний). Также у него есть еще один сын - Алексей, он был в более ранних вариантах декларации Абрамовского.

Также СМИ утверждали, что Алексей живет в США.

Пока эта информация официально не подтверждена. Однако молодой человек с таким именем и фамилией действительно работает проектным менеджером в Майами и владеет, судя по его биографии, размещенной на местных сайтах, украинским языком.

В ежегодной декларации Абрамовского на его банковских счетах указаны 794 948 евро, 208 522 долларов и 100 901 грн. Наличкой - еще 35 700 евро, 92 000 долларов.

Из недвижимости две квартиры в Киеве. Одна из них более 300 квадратных метров. В автопарке - Mersedes Benz, на жену записаны еще Land Rover и BMW Х5.