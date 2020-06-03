В среду, 3 июня. в Днепровском суде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения Виталию Ткаленко, который 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия). Ходатайство прокуратуры рассмотрит судья Оксана Металешко.

Напомним, что 1 июня неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что заминировал мост Метро в Киеве. Движение перекрыли, полиция вела переговоры с мужчиной, у которого был пакет с проводами. Никаких требований он не выдвигал. Позже выяснилось, что в пакете была земля.

Правонарушителем оказался житель Киевской области 1988 года рождения - Виталий Ткаленко. Он рассказал, что свой поступок совершил, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. У него конфликт с родственниками.

"Минеру" вручили подозрение, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

После избрания меры пресечения его направят на обследование в психиатрическую клинику. Об этом ходатайствовала прокуратура.

Следим за заседанием суд в онлайне. Материал обновляется.

15:58 В зале нет журналистов, разрешили установить только камеры.

15:54 Обвиняемый говорит, что у него болезнь центральной нервной системы. Об этом диагнозе он узнал несколько месяцев назад. "С тех пор как мне поставили диагноз, я хочу покончить жизнь самоубийством", - заявил Ткаленко во время заседания.

15:45 Виталий Ткаленко заявляет, что он ничего не понимает в том, что ему инкриминируют

15:43 Судья отказала нашему журналисту в присутствии в зале суда

15:42 "Минер" говорит, что сдался полиции сам. "Они написали, что задержали меня, это не так. Я сам задался, если бы я хотел я бы еще два часа мог там стоять",- говорит Ткаленко.

15:35 "Опасный преступник идет, снимайте", - заявил Виталий Ткаленко перед судом

15:04 Подсудимого завели в зал

14:50 Заседание не начинают из-за неполадок с трансляцией. Но и не хотят запустить в зал больше журналистов, ссылаясь на постановление Кабмина.

14:40 В Киеве скоро начнется суд по избранию меры пресечения для человека, "заминировавшего" при помощи муляжа с проводом мост Метро в Киеве в понедельник.

Перед началом суда парень весьма эмоционально изложил мотивы своего поступка. Производит впечатление невменяемого (или косит под него).

Какие то проблемы с соцслужбами и квартирой. Ничего внятно объяснить не может.

Интересно, что решит суд - в тюрьму его, на обследование в психушку или же под домашний арест?

13:50 "Заседание проведут в открытом режиме, но присутствовать в зале могут только два телеканала, которые будут проводить онлайн трансляцию. Так как помещение, где будет проводить заседание, небольшое. А еще для четырех журналистов организуют отдельную комнату в которой также будут проводить онлайн трансляцию",- заявила Ольга Бовкун, глава пресс-службы суда.

Фото: Страна