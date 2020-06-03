Посол Израиля в Украине Йоэль Лион, который предложил Украине юридически оформить определение антисемитизма, заявил, что за последний год в Украине стало больше проявлений ненависти к евреям.

Об этом посол Израиля рассказал в интервью агентству РБК-Украина.

"Опять-таки, что такое антисемитизм? Если следовать по определению IHRA (Международный альянс памяти о Холокосте, - Ред.), то да: у вас есть подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине – это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если Пальчевский в телеэфире говорит какие-то абсурдные вещи о евреях – это антисемитизм. Вы не можете сказать, что это не так, что это что-то другое и т.д.

Если вы переписываете историю – это антисемитизм. Если люди пишут оскорбления на синагоге – это антисемитизм. Я пойду даже дальше. Я знаю, что многие в Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке – не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь", - заявил Лион.

По его словам, если евреи считают употребление таких слов - антисемитизмом, то это и есть антисемитизм, который не подлежит дискуссиям, даже если слово использовалось в прошлом и несмотря его значение.

"Если рядом с Майданом продаются почтовые открытки с нацистской символикой, не нужно, чтобы кто-то шел и жаловался. Полиция должна сама автоматически приходить туда, и разбираться с этим, как с проявлением антисемитизма. И если кто-то говорит что-то плохое об Израиле – это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово "сионизм", чтобы прикрыть свой антисемитский месседж", - подытожил посол.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на личном примере рассказал об антисемитизме в Украине.

Как сообщалось, в январе Израиль обвинил Киев в антисемитизме из-за марша в память о Бандере. МИД Украины назвал обвинения "безосновательными".