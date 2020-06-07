В воскресенье, 7 июня, именины отмечают Виктории. Обладательницам этого имени приписывают рациональность и логику. Церковь сегодня вспоминает мученицу Викторию Эфесскую.

Характер и значение имени

В переводе с латыни имя Виктория означает победа. С детства Виктория отличается упрямым и своенравным характером, может производить впечатление надменной личности, однако за этой маской очень часто скрывается неуверенность в себе. По жизни девочка действительно идет победительницей, но успех ей достигать нелегко. Характер у Виктории волевой, она умеет ставить перед собой цели и планомерно им следовать. Ей не занимать находчивости, одаренности и работоспособности.

Виктория - надежная подруга и преданная жена, она любит яркие и романтичные подарки, что-то значимое и статусное, подчеркивающее ее особенность и престиж.

День ангела Виктории в 2020 году отмечают еще 14 июня, 6 и 30 ноября и 21 декабря.

Кто такая Виктория Эфесская

История жизни Виктории Эфесской до наших дней не сохранилась. Также нет подробностей описания ее подвига. Известно, что девушка пострадала за веру в Христа в 250 году при правлении императора Деция. Считается, что молитва святой мученице Виктории укрепляет веру и помогает в сложных жизненных ситуациях.

Открытки и поздравления

С именинами сердечно поздравляем,

Радостной и красивой оставаться желаем,

А еще быть здоровой и счастливой!

Самой любимой и милой!

Виктория, тебе желаю - чувствовать себя отменно!

Исполнять свои мечты все - непременно!

З Днем ангела, Вікторія! Нехай в серці буде місце для добрих почуттів, любові й милосердя! Хай ангел подарує своє благословення тобі!

Обнимаем Вику крепко, будь счастливой, наша детка,

Двери счастью открывай, далеко не пропадай!

Викуся, с праздником, наша милая! Пусть каждый день вдохновляет на новые мечты. Прекрасного настроения, достигай легко всех целей!

Наша неподражаемая Викуша, оставайся такой же несравненной, непостижимой и неотразимой! Ты фантастическая девушка. Больше ярких мгновений жизни, памятных сюрпризов, эмоциональных встреч, подарков и цветов!

Дорогая Виктория, пусть на твоем жизненном пути не будет преград, пусть все победы даются легко, а беды бегут прочь. Желаю крепко дружить с Оптимизмом, Удачей и Любовью, а в качестве награды получить радость родных и уют в доме.

Нехай у тебе буде обов'язково все, про що мрієш, ставай з кожним днем кращою на радість друзям і на заздрість ворогам! Нехай твій дзвінкий сміх не згасне, а любов не розтане.