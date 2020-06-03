Полиция уже передала "Укрпочте" первые 2400 уведомлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами автофиксации. Теперь их отправят автовладельцам, превысившим скоростной режим.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Также он рассказал, что автомобилисты могут узнать о факте фиксации нарушения несколькими способами:

на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей Государственная пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, ввозившим на территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное за ее пределами.

"Подчеркиваю, цель установки системы автоматической фиксации - превентивная. Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах", - написал Белошицкий.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые камеры видеофиксации нарушений - в Киеве и Киевской области.

"Страна" писала о том, на каких дорогах столицы размещены эти камеры. Также мы публиковали карту камер автофиксации превышения скорости в Киевской области.