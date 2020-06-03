В Симферополе "суд" определил меру пресечения Евгению Добринскому, бойцу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которого ФСБ задержало в нетрезвом состоянии на границе с оккупированным Крымом 30 мая. Он проведет в СИЗО 30 суток.

Об этом в среду, 3 июня, передает информагентство ТАСС.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток - до 1 июля", - сказала "судья" Валентина Камынина.

В свою очередь адвокат венного Ислям Велиляев заявил, что защита собирается подать апелляцию на это решение в установленный законом срок.

Стоит отметить, что Добринский обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). Согласно санкции статьи, ему может грозить штраф до 200 тыс. рублей или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что по информации Вооруженных сил Украины, Добринский был похищен на административной границе с Крымом 30 мая около 05:00. Тогда в ВСУ утверждали, что возле места пропажи военного его сослуживцы нашли следы борьбы с неизвестными.

2 июня о задержании Добринского заявили в ФСБ России. По словам представителей ведомства, российские пограничники задержали 28-летнего военного по обвинению в "незаконном пересечении границы".

При этом в ФСБ утверждали, что украинский военный при находился в нетрезвом состоянии. При досмотре у него даже якобы обнаружили наркотик. В подтверждение своих слов российские силовики опубликовали видео задержания, на котором изображен солдат, который плохо стоит на ногах и шатается. Российским пограничникам даже пришлось вести его под руки.

Примечательно, что на допросе украинский солдат рассказал, что пил и "курил травку" с местными в Сиваше (украинское село через пролив от Крыма), а потом решил по дамбе пойти в Россию. К пограничникам претензий не имеет.

3 июня командование десантно-штурмовых войск ВСУ назвало заявление ФСБ "фейком", направленным на дискредитацию украинских военных.

"Страна" разбиралась в этой странной истории в отдельном материале.