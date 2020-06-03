"Минера" моста Метро в Киеве направят на обследование в психиатрическую клинику
Стало известно, что мужчина, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, пройдет обследование у психиатров. На таком обследовании настаивают в столичной прокуратуре, которая и стала инициатором такой проверки.
Об этом передают Украинские Новости со ссылкой на собственный источник в прокуратуре.
В клинику "минер" отправится сразу после избрания ему меры пресечения.
"Это уже будет после избрания ему меры пресечения. Такое ходатайство о проведении психиатрической проверки будет подготовлено и внесено в суд", - уточнили в прокуратуре.
По информации источника, на данный момент прокуратура просит суд взять "минера" под стражу на время досудебного расследования.
Напомним, "Страна" публиковала фоторепортаж, о том, что произошло на мосту Метро в Киеве.