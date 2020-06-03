Украинцев-пешеходов хотят обязать в темное время суток и в условиях недостаточной видимости носить светоотражающие элементы - ленты, жилеты, наклейки. За их отсутствие будет грозить штраф в 51 гривну.

Внесение такого дополнения в закон "О дорожном движении" было одобрено в первом чтении на заседании Верховной Рады в среду, 3 июня.

Напомним, что сегодня Рада в первом чтении приняла законопроект, которым могут ввести более жесткие меры ответственности для пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

В частности, устанавливается увеличение штрафа с 51 гривны до 255 гривен (15 необлагаемых минимумов доходов граждан) за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам дали возможность оплачивать в мессенджерах штрафы за нарушение ПДД.