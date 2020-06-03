Кабинет министров Украины на заседании в среду, 3 июня, принял решение о запуске внутреннего авиасообщения в Украине с 5 июня, а международного - с 15-го числа.

Об этом сообщил премьер-министр Укрианы Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.

"Например, с 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты. С 15 июня - международное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений", - сказал он.

Напомним, что с возвращением международных авиаперевозок непременным условием станет двухнедельная самоизоляция всех прибывающих в Украину.

Также мы публиковали список стран, с которыми Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня. Предполагается, что он расширится. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что более точные данные озвучат в течении недели. В то же время, по его словам, пока что не будет возобновлено авиасообщение с Италией и Испанией. Причиной этого является эпидемиологическая ситуация в странах.