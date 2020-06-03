Сразу после введения в Украине фото- и видеофиксации превышения скорости автомобилями украинцам открыли и возможность оперативно оплатить "прилетевшие" им штрафы. Сервис "Опендатабот" заявил о запуске оплаты штрафов за нарушение ПДД прямо в мессенджере. Об этом на своей странице в соцсети написала руководитель по коммуникациям в "Опендатабот" Дарина Даниленко.

"Мы запускаем оплату штрафов за нарушение ПДД в Опендатабот. Штраф, который вы оплатили не вовремя, - это одна из самых распространенных причин для попадания в реестр должников... Ну а если вы уже попадали в реестр должников, то вам могут отказать в выдаче кредита, запретить открывать счет в банке или же не выпустить за границу. Короче, не надо так. Теперь вы можете очень быстро реагировать на ситуацию и оплачивать штрафы прямо в мессенджере", - говорится в сообщении.







Ранее "Страна" писала о том, что Аваков отчитался о первых успехах системы автофиксации нарушений ПДД: за 8 минут 262 штрафа.

Также мы сообщали, что система автофиксации превышения скорости выписала штраф для Audi Q7.