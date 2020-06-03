В среду, 3 июня, Кабинет министров официально внес в Раду проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, министром защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагается назначить Романа Абрамовского, министром культуры и информационной политики - Александра Ткаченко.

Ольга Стефанишина должна стать вице-премьером по евроинтеграции (вместо Пристайко). Также внесено представление на увольнение Пристайко.

Отметим, Роману Абрамовскому 47 лет. В 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А с 2019 года является заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Александру Ткаченко 54 года. Он депутат от "Слуги народа" и глава комитета по информационной политике. До прихода в политику он долгое время руководил холдингом 1+1 media.

Ольга Стефанишина в 2017 году была назначена генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина. С января 2020-го – советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.

Проекты постановлений Кабмина по кадровым вопросам. Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, в "Слуге народа" не хотят отправлять Кабмин Шмыгаля в отставку, но некоторыми министрами недовольны.

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