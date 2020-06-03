Государственное бюро расследований вызвало Порошенко 10 июня на 11 утра на допрос по делу о прослушке международных переговоров, а именно его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

Порошенко вызван на допрос по делу о прослушке. Скан: ГБР

Стоит отметить, что речь идет касательно дела о незаконной прослушке разговора бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с Порошенко (не путать с другим уголовным делом - по госизмене, которое возбуждено в отношении Порошенко после публикации его скандальных пленок).

Напомним, что 29 мая Порошенко уже не пришел на допрос в ГБР. По словам его адвокатов, следователи ведомства не смогли вручить повестки с соблюдением закона.

Ранее "Страна" подробно разбиралась кто мог записывать разговоры Порошенко с Байденом.