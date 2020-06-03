В Польше, где 10 мая должны были пройти президентские выборы, назначали новую дату их проведения. Первый тур избрания главы государства в стране пройдет 28 июня.

Об этом со ссылкой на председателя сейма (нижней палаты парламента) республики Элжбету Витек сообщает "Интерфакс", в среду, 3 июня.

Отмечается, что в правящей в Польше партии "Право и справедливость" заявили, то 28 июня - это крайняя дата, когда могут быть проведены президентские выборы перед тем, как истечет срок полномочий нынешнего президента.

Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда победил бы в первом туре президентских выборов. Согласно опросу, за него готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов. Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш идет на втором месте с 12,6% голосов. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска - лишь третья с 11,4%.

Также сообщали, что президент страны Анджей Дуда подписал законопроект о возможности голосования на президентских выборах 2020 года не только очно, но и по почте как в первом, так и во втором туре.