В среду, 3 июня, Верховная Рада Украины смогла принять в первом чтении за основу законопроект № 2697, которым могут ввести более жесткие меры ответственности для пешеходов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

За это решение проголосовали 277 народных депутатов.

Законопроект с трибуны представил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В прошлом году на дорогах Украины погибло 3 400 граждан, шестая часть из них - это пешеходы. К сожалению, в нашей стране пешеходы, не считают необходимым выполнять правила дорожного движения. Именно для этого мы предложили вместе с народными депутатами повысить штраф для пешеходов, чтобы они были более ответственными, и сотрудники патрульной полиции сначала предупреждали таких лиц. Но в случае, если они являются злостными нарушителями ПДД, способствуя возникновению ДТП или аварийных ситуаций, штраф был увеличен до 255 гривен. В европейских странах эти штрафы еще больше", - заявил Антон Геращенко.

Кроме увеличения штрафа для пешеходов за нарушения правил, которые приводят к ДТП или создают аварийныме ситуации, в новом законе предполагается так же и ряд других мер наказания, как передают Украинские Новости.

Так, законопроектом № 2697 устанавливается увеличение штрафа с 51 гривны до 255 гривен (15 необлагаемых минимумов доходов граждан) за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения.

Также исключается понятие предупреждения в случае такого нарушения.

За те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, штраф увеличивается со 136 гривен до 510 гривен (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За вышеуказанные нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, так же увеличивается штраф со 170 гривен до 680 гривен (40 необлагаемых минимумов доходов граждан), или накладывается штраф в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов.

Напомним, что сегодня 3 июня, Рада так же разрешаила украинцам менять отчество с 14 лет.