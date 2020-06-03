Вопрос заключения новой кредитной программы stand-by для Украины вероятно не будет рассмотрен в ближайшее время, несмотря на заверения премьера Дениса Шмыгаля о его рассмотрении 5 июня. Во всяком случае этот вопрос не включен в повестку дня официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда, которые пройдут до 10 июня.

Об этом стало известно после публикации на сайте Фонда расписания заседаний.

Стоит отметить, что на 5 июня запланировано рассмотрение вопросов по Либерии и Папуа Новой Гвинее.

Сегодня МВФ изучит вопросы по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу, а 10 июня речь пойдет о Гватемале и Руанде.

Фото: imf.org

Напомним, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первый транш от МВФ на $1,9 млрд Украина ожидает сразу после его утверждения Советом директоров - 5-6 июня. А осенью поступят еще $1,6 млрд, а в следующем году - $1,5 млрд.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина для получения транша МВФ разрешит НАБУ прослушивать телефоны.

Также мы сообщали, что для нового транша МВФ власти Украины обязались поднять тарифы на отопление.