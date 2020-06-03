В Киеве хотят отменить ВНО-2020 для выпускников, которые не собираются поступать в вузы
Департамент образования Киевской городской государственной администрации предлагает в этом году отменить ВНО для тех выпускников школ и ПТУ, которые не планируют поступать в вузы.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 3 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы предлагаем, чтобы те выпускники, которые в этом году не планируют поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это касается и выпускников заведений профессионально-технического образования. Те же, кто будут поступать, сдадут ВНО в соответствии с утвержденным графиком. Отмечу, что в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 000 киевлян. И только 17 000 из них - выпускники школ этого года", - сказал Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, для проведения ВНО в столице подготовили почти 7 000 аудиторий. Там будут проводить все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль здоровья тех, кто придет на тестирование.
Кличко о ВНО - с 08:11
Напомним, абитуриенты из Крыма и неподконтрольного Донбасса смогут поступить в украинские ВУЗы без ВНО.
Также мы публиковали график проведения ВНО в Украине: тестирование пройдет с 25 июня по 17 июля.