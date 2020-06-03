На фоне обострения отношений с Киевом, в "ЛНР" русский язык объявлен "единственным государственным". За такое решение сегодня проголосовали депутаты "Народного Совета".

Об этом сообщает портал "Луганский информационный центр".

Так, до сегодняшнего дня, "Конституцией ЛНР" предусматривалось, что официальными языками являются русский и украинский. Однако "депутаты" приняли закон "О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики", который лишает украинский такого статуса.

Голосование было инициировано главой "ЛНР" Леонидом Пасечником.

"Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской Народной Республики", - заявила полномочный представитель главы "ЛНР" в "Народном Совете" Нина Галан, добавив, что это решение "будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией".

Стоит отметить, что в последнее время между Киевом и "республиками" наблюдается серьезное обострение. Так, недавно "ЛНР" и "ДНР" объявили о приведении "войск" в состояние повышенной боеготовности.

Напомним, что осенью 2018 года на "выборах" главы "ЛНР" в "избирательных бюллетенях" была информация как на русском, так и на украинском языках.