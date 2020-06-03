Посол Израиля Йоэль Лион выступил с заявлением, что в Украине наблюдается рост антисемитских настроений и в этой связи призвал власти оформить юридически само определение антисемитизма и закрепить его в законодательстве.

Об этом Йоэль Лион заявил в интервью агентству РБК-Украина.

В этом Украине могут помочь наработки Международного альянса памяти о Холокосте (IHRA), который разработал соответствующее определение.

Посол считает, что разработанное IHRA определение поможет в борьбе с антисемитизмом. Йоэль Лион напомнил, что когда в Украине еврейский монумент обрисовали антисемитскими надписями, то дело открыли по статье порча имущества.

"Это не то, что стоило бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве. Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы их (случаи антисемитизма - Ред.) остановить и привлечь виновных к ответственности", - заявил господин посол.

Йоэль Лион так же заявил, что в Украине есть подъем антисемитизма.

"Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине - это антисемитизм, это ненормальная вещь", - добавил он.

Также он назвал проявлением антисемитизма и переписывание истории и написанные оскорбления на синагоге.

"Я пойду даже дальше. Я знаю, что многие в Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке - не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский на личном примере рассказал об антисемитизме в Украине: "У меня еврейская кровь. И я президент. Никому нет до этого дела".