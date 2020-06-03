В течение ближайших несколько дней состоятся последние собеседования претендентов на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Победивший в конкурсе кандидат будет возглавлять НСЗУ до конца карантина.

Об этом в ходе брифинга 3 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"В рамках этого отбора человек назначается на срок действия карантина. А после того, в течение двух месяцев надо будет провести конкурс в рамках действующего законодательства. Такие правила установлены у нас в стране в соответствии с законодательством", - сказал Степанов.

Кроме того, Степанов прокомментировал ситуацию, произошедшую днем ранее, когда, нардеп от партии Голос Ольга Стефанишина, по его словам, попыталась сорвать конкурс. По этой причине некоторое количество собеседований не состоялась.

"Учитывая то, что определенное количество собеседований была просто сорвано, то нам надо еще завершить эти собеседования. Надеюсь, что завтра я их завершу и соответствующая кандидатура будет утверждена правительством", - сказал Степанов.

Степанов о назначении главы НСЗУ - с 02:04

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов после собеседования не принял ни одной их трех кандидатур на пост главы Национальной службы здоровья Украины, которые оказались в финале конкурса, объявленного в начале января 2020 года. После этого Кабмин объявил новый конкурс.