Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Украине ситуация с пандемией коронавирусной инфекции стабилизируется.

Об этом со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро Ханса Клюге, в среду, 3 июня, сообщает "РИА Новости".

"На сегодняшний день европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев Covid-19, умерло более 181 тысяч человек. Несмотря на то, что ежедневное их число уменьшилось наполовину, по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - сказал Клюге.

Напомним, по данным на 3 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 24 823 человек. За сутки в стране зафиксировали 483 новых пациентов, что на 155 человек больше, чем в предыдущий день.

Также мы писали, что по данным ВОЗ, в мире существует реальная угроза повторной вспышки коронавируса, которая станет очень разрушительной и неизбежной.